صندوق الاستثمارات العامة يعقد منتدى القطاع الخاص يومى 14-15 مارس

ينظم صندوق الاستثمارات العامة يومي 14- 15 مارس الجاري منتدى القطاع الخاص، في مدينة الرياض، حيث تتم إتاحة الفرص للمستثمرين والموردين مع القطاع الخاص، وذلك تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين القطاع الخاص المحلي.

وأضاف صندوق الاستثمارات العامة، أن المنتدى يسعى المنتدى إلى أن يكون جسرًا يربط بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلي بهدف تمكينه، وتعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسية، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وصممت برامج المنتدى لتكون منصة لتبادل الحوار بين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له والقطاع الخاص سعيًا لتحقيق الأهداف التالية: استعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع ممثّلين من الصندوق وشركاته التابعة، بالإضافة إتاحة الفرصة للمورّدين الراغبين في التسجيل مع الشركات التابعة للصندوق السعودي للتنمية، فضلًا عن الاطلاع على أحدث برامج الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

برنامج المنتدى

جلسات حوارية

يتيح المنتدى الفرصة لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته للحديث مع نخبة من قادة الجهات الحكومية، حيث ستتم مناقشة أهمية دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، واستعراض قصص النجاح بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى بحث فرص التعاون المتاحة للقطاع الخاص في المشاريع الكبرى للصندوق، والقطاعات الناشئة في المملكة.

ورش عمل الفرص التجارية

سيتم عقد العديد من ورش العمل التي يديرها خبراء متخصّصون من صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، حيث سيتم تقديم العديد من المعلومات المهمة للقطاع الخاص حول استثمارات التوطين وفرص سلاسل التوريد، كما ستتم مناقشة الطلب المتوقع على المنتجات والخدمات الرئيسية؛ ممّا سيُسهم في مساعدة القطاع الخاص على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

المعرض المصاحب

يضم المعرض أجنحة لأكثر من 50 شركة تابعة لمحفظة صندوق الاستثمارات العامة، حيث يعد منصة لتوطيد العلاقة مع شركات محفظة الصندوق؛ لاستعراض الفرص والمشاريع الجديدة لشركاء القطاع الخاص.

برامج صندوق الاستثمارات العامة

سيتضمن المنتدى الإعلان عن عدد من البرامج الرئيسية المصمّمة للقطاع الخاص، التي ستسهم في تعزيز الشراكة معه عبر تقديم فرص استثمارية بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.

مذكرات التفاهم والشراكات

سيتم الإعلان عن العديد من الشراكات الرئيسية بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، وستُسهم هذه الشراكات في تعزيز جهود الصندوق للعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية اقتصاد المملكة.