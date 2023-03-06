الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تستدعى سفير أمريكا بسبب زيارة عسكرية لسوريا

الجيش الامريكي في
الجيش الامريكي في سوريا

أكدت تركيا، اليوم، استدعاء السفير الأمريكي بدولتها على خلفية زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي للشمال السوري، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». 

وقال مصدر، لـ«سكاي نيوز»، إن أنقرة طلبت توضيحا من السفير الأميركي جيف فليك حول هذه الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي للمنطقة في الرابع من مارس.

وتوجه رئيس الأركان الأمريكي «ميلي» جوًا إلى سوريا لتقييم الجهود المبذولة لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من الهجمات، بما في ذلك من الطائرات المسيّرة التي تطلقها فصائل مدعومة من إيران.

وقال عبدالمسيح الشامي، المحلل السياسي، إنه لا يوجد قانون يفرض على الدول الأوروبية أن تستعيد النساء اللائى كن يحملن جنسياتها وانضممن لتنظيم داعش الإرهابي وأطفالهن.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعدما ظهر العديد من العمليات الإرهابية بأوروبا خرج الكثير من القوانين التي طالبت بنزع الجنسيات عنهم ومنعهم من دخول أراضيها.

وأوضح الشامي أن هناك مشكلة حقيقية لأن الدول الأوروبية تتخوف من دخول هؤلاء الأشخاص لأراضيها، لأنهم سيخضعون للعدالة الأوروبية، وهي ليست معدة للتعامل مع مثل هذه القضايا بشكل أساسي لأنها تتعاطى مع حقوق الإنسان بطريقة أكثر من اللازم ولا تتناسب مع لا إنسانية هؤلاء الأشخاص.

وتابع أنه لا شك أن أطفال داعش هم قنبلة موقوتة، والتعاطي معهم يحتاج لمجهود دولي، والقضية أعمق من النسب للأم أو الأب، وهي أن الوالدين مُسقط عنهما الجنسية، ونشأة هؤلاء الأطفال على الجهادية فإنه يصعب على الدول الأوروبية التعاطي معهم، مؤكدًا أنه قبل تأهيلهم لا بد أن يخضعوا لجانب قانوني ليحاسبوا على ما قاموا به من عمليات قتل.

تركيا سوريا أمريكا الجيش الأمريكي داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

الإثنين.. افتتاح الدورة 66 من اجتماع اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات

الحكومة: لا صحة لتغيير اسم سانت كاترين لـ«التجلى الأعظم»

شجون على إسماعيل لـ«الدستور»: والدى جزء لا يتجزأ من فرقة رضا الشعبية

لأول مرة بالمتحف الكبير.. تفاصيل النسخة العاشرة لـ«قمة رايزاب 2023»

تركيا تستدعى سفير أمريكا بسبب زيارة عسكرية لسوريا

مفوض أممى يطالب دول العالم بإجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش