الإثنين 06 مارس 2023
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رياضة

تقرير: الاتحاد الإنجليزى يفتح تحقيقًا مع برونو بعد دفعه لحكم الراية

برونو في لقاء ليفربول
برونو في لقاء ليفربول

ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الإنجليزي يستعد لفتح تحقيق مع البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، بعدما بدر منه أمس في الديربي أمام ليفربول.

وقام برونو في الدقيقة 80 من زمن الشوط الثاني، في إحدى الكرات مع أرنولد بالاعتراض على حكم الراية وقام بدفعه.

وقالت صحيفة "ميرور" إن الاتحاد الإنجليزي سيفتح تحقيقًا بشأن هذه الواقعة رغم أنها لم تكن ضمن تقرير حكم اللقاء.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة تاريخية أمام ليفربول في مباراة الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي، بسبعة أهداف دون رد، وهي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين على ملعب أنفيلد.

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وقال تين هاج، في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا شوطًا أول جيدًا بعض الشيء، لكن الفريق فقد تركيزه في الدقائق الأخيرة واستقبل هدفًا".

وأضاف: "ما حدث في الشوط الثاني انهيار تام، لأن اللاعبين لم يمتثلوا للخطة التكتيكية التي وضعتها قبل بداية المباراة".

وأردف: "أرفض تمامًا تبرير الخسارة بضغط المباريات، لأننا منذ أيام قدمنا عرضًا رائعًا أمام ويست هام في كأس الاتحاد ومنذ أسبوع في الدوري".

وأتم: "سنعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة واستعادة الثقة مرة أخرى".

محمد صلاح: فخور بمواصلة صناعة التاريخ مع ليفربول

وكتب محمد صلاح، عبر حسابه على "فيسبوك": "يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول، يشرفني أن أستمر في صنع التاريخ مع هذا النادي الرائع".

وتمكن صلاح من تحقيق عدة أرقام قياسية بعد ثنائيته في شباك اليونايتد، حيث صار ثاني لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية من البريميرليج ضد مانشستر يونايتد.

كما صار محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، يسجل أكثر من 20 هدفًا ويقدم أكثر من 10 تمريرات في جميع المسابقات في الموسم الحالي.

وأصبح هداف مواجهات الديربي التاريخي بين ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا.

الاتحاد الانجليزي برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد ليفربول برونو

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