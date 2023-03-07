الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أنشطة وحفلات ترفيهية.. آيادى أهل الخير تمتد لمساعدة البسطاء بالإسكندرية

فريق الخير
فريق الخير

لا تشغله المسافات، يتحدى ظروف قاسية كى يصل لقرية محرومة من الخدمات، فقط ما يشغل تفكيره أن تتمتع تلك القرية البسيطة بأبسط الحقوق فى حياة آدمية.

ينطلق فريق الخير إلى الطريق الصحراوي وتحديدا بعد بوابة مدينة الإسكندرية بمسافة 55 كيلومتر ، ليجد نفسه بقرية خالد التي سقطت من حسابات الحكومة فى الزمن البائد.

فالقرية تفتقر لكل الخدمات، للعيش منازلها آيلة للسقوط، طرق وعرة يصعب السير عليها، بدون مدرسة أو حتى وحدة صحية، مما يحرق قاطنيها الحق فى التعليم والعلاج.

لكن في مثل هذه الظروف المعيشة القاسية، امتدت أيادي بيضاء لتنهض بحياة أسر لايملكون من الحياة سوى الرضا والاحلام وطلبات بسيطة تنتظر أن ترى واقع التنفيذ.

تقول آيات حسن، مسؤول مبادرة “ويؤثرون”،: نتواجد في قرية خالد منذ عامين،لدينا حلم فى النهوض بتلك القرية وأسرها في كافة المجالات الحياتية.

وتابعت: هناك أكثر من مشروع خيري تم تنفيذه في القرية لمواجهة نسبة الأمية والتسرب من التعليم، قررنا تأسيس سناتر تعليمية خيرية واستطاع الفريق أن يحتضن الأطفال في مدارس تكميلية لكتابة مستوياتهم الدراسية دون اي مقابل مادي، لتتم كفالة 300 طفل من أبناء القرية.

وأكدت أن منازل القرية بلا اسقف ما يمثل مشكلة كبيرة خاصة في فصل الشتاء، وبجهود الخير تم بناء مايقرب من 19 سقف عزل وخرسانة، علاوة على ترميم المنازل وتأهيليها لضمان سكن كريم للأسر.

وواصلت: أصبحنا مرتبطين بالقرية وأسرها وعلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية من شنط طعام وسلع غذائية ومواد تموينية جافة، لادخال البهجة والفرحة على نفوس الأهالى نظرا لصعوبة الحياة عليهم.

وتابعت: نحرص على تنظيم حفلات ترفيهية للأطفال في الأعياد، علاوة على توزيع الحلوى والهدايا معلقة " بتحدث فارق نفسي كبير جدا".

وعن مشروع مشغل الخير، أشارت إلى أن الفكرة جاءت لتحفيز أهالي وسيدات القرية على العمل وكسب رزقهم بأيديهم بدلا من الإعانات الشهرية.

وتم عمل بحث اجتماعي للتواصل مع السيدات الراغبات في العمل داخل مشغل الخير والتحدث معهن عن قدرتهن واستطاعتهن لبدء مرحلة جديدة في حياتهن لاكسابهن مهنة جديدة تحسن من دخلهن.

واختتمت: سيدات القرية أصبح لديهن مهارة في تفصيل التيشيرتات، الجواكيت، الالحفة، المفارش يتم تسويقها في منطقة العامرية وعدد من محال الإسكندرية لتنافس المعروضات من تنفيذ مصانع الملابس والمفروشات الجاهزة.

 

 

أنشطة وحفلات ترفيهية لفريق الخير

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فريق الخير تطوع الخير يؤثرون الإسكندرية جهود تطوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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