جروسى عن الملف الإيرانى النووى: القانون الدولى لا يسمح بالهجوم على منشآت نووية

أعلن رافايل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن وكالة الطاقة ستقدم تقريرا دوريا بتطورات عمليات المراقبة في إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" في بث مباشر، إن الأهم في الوقت الراهن هو المضي قدما في عمليات المراقبة بإيران.

وأضاف: "لم أحصل على تعهدات من إيران لكنها مناقشات جادة".

وحول الهجوم على المنشآت النووية، أوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن القانون الدولي لا يسمح بالهجوم على منشآت نووية.