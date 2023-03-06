بحضور وزيرة الثقافة.. حفل توزيع جوائز ومعرض مسابقة «تراثي» للتصوير الفوتوغرافي

يستضيف مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، حفل توزيع جوائز القسم الأول "التراث المعماري والعمراني لمدينة القاهرة" من مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي، الذي تسلمه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وافتتاح معرض نتاج أعمال المسابقة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 10 مارس 2023.

إذ جاء عدد متسابقي القسم الأول التراث المعماري والعمراني لمدينة القاهرة، الذين تقدموا للمسابقة 339 متسابقا، اشتركوا بعدد 884 عملا من 20 محافظة على مستوى الجمهورية، أما القسم الثاني التراث المعماري والعمراني لمدن دول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو: اشترك بها 103 متسابقين بإجمالي عدد 268 عملا من 21 دولة.

كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة السابق، أطلقت مسابقة "تراثي للتصوير الفوتوغرافي" احتفالا بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي وبالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو ICESCO والجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة.

وتمت دعوة المصورين الفوتوغرافيين في مصر ودول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو لاستخدام عدساتهم وتسليطها على ذخائر التراث المعماري الذي تمتلكه الدول الأعضاء في المنظمة، لرصد جماليات التراث المعماري وتفاصيله وصياغتها في صووة فوتوغرافية فنية، تبرز البعد الحضاري والإرث المعماري الذي يتمثل في المباني والمناطق التراثية.

وتقسم جوائز المسابقة مقدمة من منظمة الإيسيسكو كالتالي؛ الأول "التراث العمراني والمعماري لمدينة القاهرة" هي 1500 دولار أمريكي للجائزة الأولى، 1000 دولار أمريكي للجائزة الثانية، 750 دولارا أمريكيا للجائزة الثالثة، وجائزتين تشجيعيتان بقيمة 500 دولار لكل منهما، بينما تكون جوائز القسم الثاني التراث المعماري والعمراني لمدن دول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو 1500 دولار للجائزة الأولى، 1000 دولار للجائزة الثانية، 750 دولار للجائزة الثالثة، و7 جوائز تشجيعية قيمة كل منها 500 دولار.