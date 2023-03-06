قرار من الداخلية بانتخاب القس عادل جاد عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار وزير الداخلية رقم 444 لسنة ٢٠٢٣.

وجاء نص القرار "بعد الاطلاع على الأمر العالي الـصادر فـى الأول مـن مـارس سـنة ١٩٠٢ بشأن الإنجيليين الوطنيين؛ وعلى القرار الوزاري رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية "، قـرر بأن يصدق على انتخاب القس عادل جاد الله عبد الملاك جاد الله عـضوا بالمجلس الإنجيلي العام مندوبا عن الكنائس الرسولية لمدة ثماني سنوات تبدأ من 1 نوفمبر ٢٠٢١ إلى 31 أكتوبر ۲۰۲۹.