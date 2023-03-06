الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حكاية بائعة أنابيب الطالبة في كلية الحقوق: «نفسي أبقى أستاذة محامية»

رحمة بائعة الأنابيب
رحمة بائعة الأنابيب

لم تتوقع يومًا أن تتحمل المسئولية، وتكون مسئولة عن بيت وأسرة بكاملها، كل ما كان يشغل بالها هو الدراسة والتعلم، لتصبح محامية لطالما حلمت بهذا منذ نعومة أظافرها، إلا أن رحيل والدها المفاجئ غير تخطيطها، وإصرارها على التعليم كان هو الأساس، لتصبح الطالبة بكلية الحقوق رحمة محمد بائعة أنابيب.

رحمة محمد صاحبة الـ 22 عاما من عمرها، الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، اعتمدت على ذاتها فجأة بعد حياة هنية عاشتها مع والدها، إلا أن رحيله جعلها تتحمل مصاريفها ومصاريف أسرتها، فاضطرت إلى اللجوء للعمل كبائعة أنابيب، كما تحدثت لـ"الدستور".

وروت رحمة محمد الطالبة في كلية الحقوق قصتها قائلة: "أنا بدرس في كلية الحقوق، في سنة ثالثة، ويوميًا بلف بعربية الأنابيب في شوارع السيدة، إلى جانب والدتي"، وتقومان السيدة ونجلتها بتوزيع الأنابيب وتغييرها للمطاعم كما كانت تري رحمة والدها يعمل قبل الوفاة لكسب قوت يومها.

تكمل الفتاة العشرينية أن ظروفها أرغمتها على العمل في هذه المهنة على الرغم من صعوبتها، لكن والدها كان يعمل بها وتوفى، وبعد وفاته عملت مكانه بمساعدة أمها التي تجلس برفقتها على العربية، متابعًة: "بوفق بين وقت شغلي ودراستي اللي بحلم إني انتهي منها وابقى أستاذة محامية".

واختتمت رحمة محمد الطالبة في كلية الحقوق، وبائعة الأنابيب حديثها: "مسؤوليتي كبيرة جدا وأنا أعلم هذا جيدا، وموقفتش لحد هنا، أنا كمان بصرف على أختي الأصغر منها واللي بتدرس في الثانوية العامة، وماما واختي فخورين بيا جدا".

أنابيب بائعه بائعة أنابيب محامية كلية الحقوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

وزير الري: أوروبا بدأت تستعين بالتجربة المصرية لمعالجة نقص المياه

خبير: الدولة مهتمة بتحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي لزيادة الإنتاج

ملحمة إنسانية.. الكهرباء تدخل «نجع جبران» فى أسوان لأول مرة منذ 40 عامًا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالصف

عضو بالغرفة التجارية: معرض أهلاً رمضان أصبح السوق الاستراتيجي للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش