الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج كمية من البانجو فى أطفيح

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطلا محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بترويج كمية من مخدر البانجو في منطقة أطفيح.

وكانت قد أمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس المتهم، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة عاطل ترويج كمية من مخدر البانجو في أطفيح، واعترف المتهم بحيازة المخدر لترويجه بين عملائه من المتعاطين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة بأطفيح، واستعداده لترويج بضاعته بين عملائه من متعاطي المواد المخدرة. 

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، واعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة ترويج المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

البانجو أطفيح النيابة العامة حبس المتهم مديرية أمن الجيزة

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وائل لطفي

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