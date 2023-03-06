حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة وترويج المخدرات بدراجة نارية فى النزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما باستخدام دراجة نارية.

وأسفرت جهود الشرطة عن ضبط "شخصين" حال استقلالهما دراجة نارية “بدون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهما “ بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين للاتصال بعملائهما.