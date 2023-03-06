الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة وترويج المخدرات بدراجة نارية فى النزهة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما باستخدام دراجة نارية.

وأسفرت جهود الشرطة عن ضبط "شخصين" حال استقلالهما دراجة نارية “بدون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهما “ بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين للاتصال بعملائهما.

حبس دراجة نارية النزهة ترويج المخدرات نيابة النزهة

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