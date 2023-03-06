الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بدفن جثث 5 طلاب لقوا مصرعهم بحادث فى صلاح سالم

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة مصر الجديدة بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثث 5 طلاب لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها بعد اختلال عجلة القيادة من يد سائقها بسبب السرعة الزائدة، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي، وأمرت بتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم لدفنها، وأمرت بإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور صلاح سالم، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشجرة أعلى محور صلاح سالم، مما أسفر عن مصرع 5 طلاب، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عودة الطلاب من حضور حفل زفاف بمنطقة مصر الجديدة مستقلين سيارة ملاكي قيادة أحدهم اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة واصطدم بشجرة على طريق المحور، مما أسفر عن مصرعهم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

السرعة الزائدة دفن جثث دفن جثث 5 طلاب صلاح سالم نيابة مصر الجديدة

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وائل لطفي

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النيابة تأمر بدفن جثث 5 طلاب لقوا مصرعهم بحادث فى صلاح سالم

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