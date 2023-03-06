ما بين مصر وروما .. حل لغز رأس Meroë الغامض بعد مئات السنوات من البحث

كشف موقع "انشيت أوريجين" الأيرلندي المعني بالآثار والحضارات القديمة، النقاب عن لغز رأس Meroë الغامض بعد مئات السنوات من البحث، فقد كشف علم الآثار الحديث الذي يشير إلى بعض الدلالات التي تكشف الدقة المتميزة والتفاصيل المعقدة وسر اكتشاف رأس مروي الغامض الذي جعل منه صرخ متميز ونادر، فمنذ اكتشافه لأول مرة في عام 1910، وهو رأس برونزي رائع للإمبراطور الروماني أوغسطس وتم العثور عليه على بعد آلاف الكيلومترات من روما ومع ذلك تم حل أحجية رأس مروي أخيرًا الى مصر من خلال بحث تاريخي دقيق.

ينتهي رأس الإمبراطور أوغسطس في مدينة مروي البعيدة

بدأ اللغز في عام 1910، خلال الحفريات الأثرية في جنوب مصر في موقع مدينة مروي النوبية القديمة، وأثناء التنقيب في تل كانت ذات يوم معبدًا رئيسيًا في موقع العاصمة القديمة لمملكة كوش، وعثر عالم الآثار البريطاني الرئيسي في الموقع “جون جارستانج” على اكتشاف مثير للفضول على عمق مترين ونصف المتر، حيث اكتشف أسفل درج المعبد القديم، كان تمثال نصفي من البرونز للإمبراطور الروماني أوغسطس بارتفاع 46.2 سم، ووفقاً للموقع الإيرلندي، فقد آثار الاكتشاف الذهول والدهشة باعتباره تحفة قديمة حقيقية، حيث أظهرت الدقة الملحوظة والتفاصيل المعقدة في التمثال، كما أن موقع اكتشاف رأس الملك اوغسطس هو ما جعله مميزاً وفريداً.

وأوضح الموقع، أن التمثال البرونزي نشأ في مصر القديمة وليس في روما وخلال الاحتلال الروماني لمصر تم تبني العديد من الجوانب الثقافية الرومانية، وتم جلب العديد من التماثيل النصفية والمنحوتات، وكتب المؤرخ القديم سترابو أن العديد من المدن المهمة في الوجه البحري تتباهى بمنحوتات رائعة للإمبراطور أوغسطس، وغالبًا ما توصف بأنها واحدة من أكثر المدن تأثيرًا في تاريخها.

رحلات رأس مروي من مصر إلى النوبة إلى روما

قال الموقع الإيرلندي، إن تمثال رأس مروي من أروع التماثيل التي اكتشفها علماء الآثار على الإطلاق، ويُعتقد على نطاق واسع أن رأس مروي صُنع في مصر باستخدام قوالب عالية الجودة مستوردة من روما، وتم إنشاؤه بدقة مذهلة، ويتميز التمثال النصفي بأسلوب يوناني واقعي ومتميز ومن المحتمل أنه تم إنتاجه حوالي عام 27 قبل الميلاد، وهي إحدى السمات الرائعة التي تميزها حقًا عن التماثيل النصفية المماثلة الأخرى.

ونظرًا لقدرة الرمال على الحفاظ عليها بشكل لا تشوبه شائبة، تمكن رأس مروى من الاحتفاظ بأعينه الاصطناعية، وهي ميزة غالبًا ما تُفقد في تماثيل نصفية أخرى، وعيون هذه التحفة الخاصة مذهلة بشكل خاص، حيث تتميز بقزحية مصنوعة من حجر الكالسيت وتلاميذ زجاجيين مدمجين، تضفي هذه التفاصيل على الوجه جوًا لا مثيل له من القوة والمغناطيسية.