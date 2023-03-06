محافظ الوادى الجديد يعقد اجتماعًا مع مديرى المديريات والمصالح الحكومية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا بمديري المديريات والمصالح الحكومية بالمحافظة، لمتابعة سير منظومة العمل ومستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الأستاذ سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على عدد من التوجيهات جاء أهمها:

- عقد اجتماعات دورية للتواصل مع الموظفين وبحث شكواهم ومقترحاتهم وحلها وتفعيلها.

- سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود لمن استوفى الشروط وسدد مستحقات الدولة.

- حصر أعداد العاملين المتقاضين للحد الأدنى للأجور لإدراجهم ضمن المستفيدين من مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة ٢٠٪.

- سرعة إنهاء مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تنفذها مديرية الأوقاف وتشكيل فريق من أفضل الحفظة للمشاركة في المسابقات القومية.

- تشكيل لجان مرور مفاجئ على المدارس؛ للتأكد من انضباط العملية التعليمية وانتظام تواجد المعلمين والمتابعين.

- الانتهاء من تحويل السوق التجارية بمركز باريس لثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، بزيارة لمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، حيثُ كان في استقباله نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرص الزملوط على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، مستهلًا اللقاء بعرض في حب مصر لكورال الكنيسة، كما استعرض أبرز الإنجازات التي تشهدها المحافظة وجهود التنمية في كل المجالات، والتي تدعمها روابط الوحدة والتماسك بين أبناء الوطن الواحد.

ووجه الزملوط بعدد من التوجيهات كان أهمها:

- سرعة إنهاء إجراءات ترخيص مشروع إنتاج حيواني بمنطقة عين السافي بالخارجة.

- تكثيف حملات الطب البيطري لمكافحة الكلاب الضالة بما لا يضر بالتوازن البيئي.

- تكليف مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة بدراسة حالات الأمراض المزمنة والأسر الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدة اللازمة لهم على نفقة الدولة أو المحافظة.

- دراسة موقف زوائد التنظيم بأراضي الجمعيات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

- عودة جميع المعلمات المكلفات بالعمل خارج محل إقامتهن وفي حال وجود عجز بالتخصصات يتم التكليف بالتناوب وليس بصفة دائمة، مراعاة لظروفهن الأسرية.