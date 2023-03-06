الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6 مارس في بورصة الدواجن

دجاج
دجاج

تصدرت أسعار الدواجن مواقع البحث جوجل بعد ارتفاع استمر إلي أيام وبدأت مرة أخرى في الارتفاع، حيث شهدت الأسعار حالة من عدم الاستقرار.

اسعار الفراخ اليوم 

وتقدم الدستور في نشرتها على مدار اليوم أسعار الفراخ البيضا والبلدي، وأسعار البيض خلال التعاملات الصباحية.

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء من 70.00 جنيه ألي  71.00 جنيه للكيلو اليوم في بورصة الدواجن .

 سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو من 110.00 جنيه إلي 115.00 جنيه  للكيلو اليوم في بورصة الدواجن .

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي من 98.00 جنيه إلي 99.00 جنيه  للكيلو  اليوم في بورصة الدواجن .

سجلت أسعار لحم أمهات أبيض من 64.00 جنيه  إلى 65.00 جنيه  للكيلو اليوم في بورصة الدواجن .

اسعار الفراخ البرازيلي في معرض اهلا رمضان 

استقر سعر الفراخ البرازيلي اليوم الأحد في معارض أهلا رمضان  بسعر يتراوح بين 62 و78 جنيهًا للفرخة حسب وزنها.

أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي اليوم 

سجل سعر كرتونة البيض أحمر كرتونه من 97.00 جنيه إلي 98.00 جنيه  في بورصة الدواجن .

سجل سعر كرتونة البيض أبيض كرتونه من 95.00 جنيه إلي  96.00 جنيه  في بورصة الدواجن .

سجل سعر كرتونة البيض بلدي كرتونه من  102.00 جنيه إلي 103.00 جنيه في بورصة الدواجن .

النخالة بـ9900 جنيه والذرة بـ15300.. استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

ارتفاع الذرة واستقرار الصويا.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم

أسعار البانيه والكبد والقوانص في محلات التجارية اليوم

 كيلو أوراك الفراخ اليوم بـ88 جنيهًا للكيلو.

سعر أجنحة الفراخ يرتفع ليسجل من 60 إلى 70 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

 أسعار البانيه ليسجل سعره بين 175- 200 جنيه للكيلو.

 سعر كيلو الكبد والقوانص بـ85 جنيهًا.

سعر هياكل الفراخ ليسجل 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت البلدي والساسو والأبيض

سجل سعر كتكوت أبيض عمر يوم من  21.00 جنيه إلي 22.00 جنيه 

وسجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 15.00 جنيه إلي  16.00 جنيه 

بينما سجل أسعاركتكوت بلدي حر عمر يوم من 07.50 جنيه إلي 08.00 جنيه

أسعار لحم الفراخ البيضاء أسعار لحم الفراخ الساسو أسعار لحم الفراخ البلدي أسعار لحم أمهات أبيض الفراخ البرازيلي في معرض اهلا رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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