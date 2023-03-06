إسلام القصبجي يبهر الجمهور الكويتي بـ«مختارات موسيقية» في حفله الأول على مسرح مركز جابر

قدم الموسيقي والملحن المصري إسلام القصبجي، خلال حفل الأول بالكويت على مسرح مركز جابر أكس الأول، حفل "مختارات موسيقية"، ومجموعة متنوعة من أعذب وأشهر الألحان وهي: "قديش كان فيه ناس"، و"حبيتك تنسيت النوم"، و"أما براوة"، وموسيقى مسلسل "العائلة"، و"يا تمرحنة"، و"يا مسافر وحدك"، و"الفن" و"بعيد عنك"، و"إنت عمري"، و"عشق"، و"ذاكرة حلم"، و"مذهلة"، ودنيا الوله"، و"ياريتك فاهمني".

وعلى مدى ساعتين من العزف المستمر، استطاع القصبجي أن يأثر مشاعر الجمهور، ويحظى بتفاعلهم على أنغام الألحان، لتنتهي الرحلة وتحط ركابها على مزيج من المتعة والسلطنة والرومانسية.

من جانبه أعرب الموسيقي إسلام القصبجي عن سعادته الغامرة بلقاء الجمهور الكويتي على مسرح مركز جابر الثقافي، مشيدا بالتنظيم وإقبال الجمهور وحبهم للفن الراقي وارتباطهم بأغنيات الزمن الجميل، مؤكدا أنه ليس بالأمر الغريب على المستمع الكويتي المعروف بذائقته الفنية العالية وحبه للفنون.

وتوجه القصبجي بالشكر للدكتور أيوب خضر وشركته "كودا" المنتجة للحفل، ممتنا لمنحه فرصة لقاء الجمهور الكويتي، مؤكدا أنه استمتع بالجمهور كما استمتع الجمهور بالحفل، وأن علاقة التفاعل متبادلة حيث "التقينا جميعا على حب الموسيقى وأجمل الألحان"، مهنئا الكويت بأعيادها الوطنية.

من ناحيته صرح الرئيس التنفيذي لشركة كودا المايسترو الدكتور أيوب خضر، أن الشركة تحرص على تقديم نوعية راقية من الفنون الموسيقية والغنائية من خلال استقطاب المطربين والموسيقيين في الكويت والوطن العربي المهتمين بتقديم الفن الأصيل، مع تطوير تلك الفنون وتقديمها بأسلوب وأدوات عصرية، في محاولة للجمع بين الأصالة والحداثة بمزج مميز وفريد يمتع ويطرب المستمعين.

وأشار إلى أن حفل إسلام القصبجي ثاني حفلات الشركة في مركز جابر، حيث كانت أولى الحفلات بعنوان "هوّد الليل" والتي تغنى بها الفنانين طارق الخريف وسلطان المفتاح.



وكشف أن الحفل القادم سيحمل مفاجأة رائعة للجمهور وهو أول عرض لدار الأوبرا المصرية على أرض الكويت وذلك في مركز جابر أيضا بمشاركة المطربين ريهام عبدالحكيم وحنان عصام ومحمد متولي، والذين سيقدمون 24 أغنية مختارة من أجمل أعمال الزمن الجميل لأهم الأصوات المصرية والعربية بمشاركة 33 موسيقي من دار الأوبرا المصرية وبقيادة المايسترو د.محمد الموجي.