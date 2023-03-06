اليوم.. غزل المحلة يواجه الداخلية فى الدوري

يستضيف الداخلية غزل المحلة، في الثالثة من عصر اليوم، على ملعب بتروسبورت، في الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز.

الداخلية بقيادة علاء عبد العال يحتل المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة من ثلاثة انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا، وجمع 4 نقاط من آخر ثلاث مباريات، بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الأهلي والهزيمة أمام الاتحاد السكندري، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20.

علاء عبد العال طالب لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد التعادل مع الأهلي، وتحقيق الفوز الذي يعني الكثير للفريق وقام عبد العال بتجهيز بديل أحمد عبد الرسول الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الأهلي.

في المقابل يحتل غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال المركز السابع برصيد 27 نقطة من سبعة انتصارات وستة تعادلات و7 هزائم وسجل 20 هدفا، ودخل مرماه 27 هدفا ولم يحقق أى فوز بعد انتصاراه على الزمالك في الأسبوع الخامس عشر يوم 24 يناير الماضي.

وخاض بعدها 5 مباريات جمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع البنك الأهلي والإسماعيلي والهزيمة أمام حرس الحدود والمقاولون وأسوان والغرييب أن الهزائم الثلاث كانت في ملعبه ووسط جماهيره لذلك يسعى لتصحيح أوضاعه والعودة للانتصارات والوصول للنقطة 30 .

عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار21 لاعبا في قائمة المباراة، هم: أحمد ميهوب وعمرو شعبان ومصطفى العش ومعاذ الحناوي وأحمد رضا ومحمود علاء ومحمد جابر والسيد الشبراوي وأحمد الشيخ وطارق سامي وكريم مصطفى ومحمد سيد بازوكا ومصطفى ديشا وحميد ماو وإبراهيم عايش وأحمد النادري وجابريل أوروك وحازم مرسي وتشارلزباسي وعبد الرحمن أجويرو أحمد الجعيدي.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده إبراهيم السوداني وهشام ربيع ومعهم هشام الفلال حكمًا رابعًا ومحمد الشناوي حكم فيديو ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.