الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف أثرت الفراخ البرازيلى على هبوط أسعار الدواجن؟.. الغرف التجارية تجيب

الفراخ المجمدة
الفراخ المجمدة

 كشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن انخفضت 20 جنيهًا، بعد طرح الفراخ البرازيلي، وكذلك انخفاض سعر طبق البيض. 

وقال علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»،إن هناك شحنة قادمة من الفراخ المجمدة لطرحها بـ 65 جنيهًا، حيث سيصل 50 ألف طن وتستمر حتى شهر رمضان المبارك. 

450 فرع لمعارض أهلا رمضان

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك 450 فرعًا لمعارض أهلا رمضان بخلاف الشوادر الصغيرة، في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الزيت الروسي هو أحد أفخم الأنواع الموجودة في الأسواق وهو زيت ذرة وعباد ويختلف عن الخليط.

 وأكد أن التعامل بالروبل أمام الجنيه يسر دخول الزيوت إلى مصر بسعر مخفض، لافتا إلى أن هناك اتجاه في الدولة وتفاوض مع الصين وعدد من الدول للتعامل بالعملات الوطنية في التبادل التجاري.

الغرف التجارية الفراخ البرازيلي معارض اهلا رمضان أنخفاض الفراخ المجمدة

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