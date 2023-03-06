الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 فى انقلاب سيارة واصطدامها بسيارة نقل بالطريق الإقليمى بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين ، فى وقوع حادث مروع، إثر انقلاب سيارة نصف نقل، ثم اصطدامها بسيارة نقل أخرى، بالطريق الإقليمى أمام قرية حفنا، وتم نقل المصابين للمستشفى، ويجرى تحرير محضر بالواقعة.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى “ عبد الرحمن.م.ال”، 25  سنة، مقيم منيا القمح “ جث هامدة ”، و“أحمد.م.أل”،  14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وكدمات بالصدر، و“أحمد.ع.ف”، 20 سنة، مصاب ببتر بالذراع الأيسر وسحجات بالجسم، و“محمد.خ.ل”، 16 سنة، مصاب بما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، و“محمد.ر.ط”، 17 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"إيمان.ن.ط”، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيم مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتبين إصابتهم فى وقوع حادث مروع إثر انقلاب سيارة نصف نقل ثم اصطدامها بسيارة نقل، بالطريق الإقليمى “بلبيس - السعديين” أمام قرية حفنا دائرة مركز بلبيس.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بمشرحة مستشفى بلبيس لمركزى، وبنقل المصابين لمستشفى بلبيس تقرر تحويل المصابين الأول والثانى والثالث لمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق.

حادث تصادم انقلاب سيارة جثة هامدة مستشفى بلبيس الطريق الإقليمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

عميد سابق بالأزهر: بيع الآثار جريمة.. وحديث الرسول قاله بصفته رئيسا للدولة وليس تشريعًا

تايوان تطالب الصين بمواجهة حقيقة انفصالهما عن بعضهما البعض

حكم صيام النصف من شعبان.. والعد التنازلى لـ رمضان 2023

«الوثائقية».. «الريحانى» جسد تجربته المتوترة مع المرأة والدنيا بـ«أحمر شفايف» و«لعبة الست»

قذيفة مانشينى تقود روما للفوز على يوفنتوس بالدوري الإيطالي

محافظ الوادى الجديد يعقد لقاءََا جماهيريًا بمقر كنيسة العذراء فى الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»