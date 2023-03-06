مصرع شخص وإصابة 5 فى انقلاب سيارة واصطدامها بسيارة نقل بالطريق الإقليمى بالشرقية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين ، فى وقوع حادث مروع، إثر انقلاب سيارة نصف نقل، ثم اصطدامها بسيارة نقل أخرى، بالطريق الإقليمى أمام قرية حفنا، وتم نقل المصابين للمستشفى، ويجرى تحرير محضر بالواقعة.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى “ عبد الرحمن.م.ال”، 25 سنة، مقيم منيا القمح “ جث هامدة ”، و“أحمد.م.أل”، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وكدمات بالصدر، و“أحمد.ع.ف”، 20 سنة، مصاب ببتر بالذراع الأيسر وسحجات بالجسم، و“محمد.خ.ل”، 16 سنة، مصاب بما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، و“محمد.ر.ط”، 17 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"إيمان.ن.ط”، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيم مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتبين إصابتهم فى وقوع حادث مروع إثر انقلاب سيارة نصف نقل ثم اصطدامها بسيارة نقل، بالطريق الإقليمى “بلبيس - السعديين” أمام قرية حفنا دائرة مركز بلبيس.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بمشرحة مستشفى بلبيس لمركزى، وبنقل المصابين لمستشفى بلبيس تقرر تحويل المصابين الأول والثانى والثالث لمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق.