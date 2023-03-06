انخفاض الحرارة لآخر الأسبوع.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر حاليا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الأحد، إن درجة الحرارة بلغت ذروتها اليوم 34 درجة، وتنخفض غدًا بمعدل 10 درجات لتكون 24 درجة مئوية، محذرة من تخفيف الملابس الشتوية لعدم التعرض لنزلات البرد الشديدة.

وأضافت أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، والتي تراوح بين 22 و23 درجة، مع استمرار التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن الأجواء الشتوية لا زالت مستمرة والشتاء لم ينته بعد.

وأوضحت أن أمس سيكون آخر أيام العاصفة الترابية التي ضربت مناطق عديدة من البلاد، مضيفة أن الرؤية الأفقية تبدأ في الوضوح من الغد بعد زوال آثار العاصفة الترابية، لافتة إلى أن هناك شبورة مائية على الطرق في الفترة الصباحية، منوهة أننا لا زالتا في فصل الشتاء، ولم ينته بعد بشكل رسمي.

ولفتت إلى أن غدًا الإثنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ستكون هناك رياح مثيرة للأتربة، لذلك ننصح بارتداء الكمامة خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية، كما حذرت من انخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية، وطالبت القيادة بشكل متزن، مشيرة إلى أنة ستعاود درجات الحرارة في الانخفاض بداية من غد الإثنين، حيث تنخفض درجة الحرارة لتكون 24 درجة.