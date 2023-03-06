رغم حالة جنون البقر.. «الخدمات البيطرية» تكشف سبب استمرار استيراد اللحوم البرازيلية

قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ حالة جنون البقر التي ظهرت في البرازيل على عِجل ذكر عمره 9 سنوات ليست بالخطيرة، ولكنه خلل في دماغ الحيوان غير معدٍ للحيوان أو الإنسان، وبالتالي، فإن اللجنة العلمية قررت استمرار استيراد الحيوانات واللحوم وفقا للضوابط البيطرية الصحية الموضوعة والمتبعة، ولا داعي للقلق، وبالتالي فإن مصر مستمرة في استيراد اللحوم البرازيلية.

وأضاف «صابر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هيئة الخدمات البيطرية بها إدارتين تتابعان الموقف الصحي والوبائي العالمي، ولدينا لجان تفتيش على اللحوم في بلد المنشأ.

وتابع: "يتم الكشف على الحيوانات والأوراق التي تم التعاقد عليها وفقا للاشتراطات العالمية، ويتم نقل الحيوان إلى الحجر البيطري قبل تواجده بالأسواق، ويجب أن يكون متوافقا مع الأسواق".

وأكمل: "لدينا فترة كبيرة للفحوصات والتأكد من مطابقة الاشتراطات قبل وصول الحيوانات المتعاقد معها إلى السوق، على أن نستبعد أي حيوان غير صالح، وبالتالي فإنه لا يتم شحن أي حيوانات من أي دولة على المراكب إلا بعد مراجعة دقيقة وبشروط معينة من اللجان العلمية، كما أن الحيوانات تخضع للكشف الطبي لمدة 40 يوما قبل شحنها إلى مصر".