الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الحسيني: «لو كل شخص اشتغل 4 ساعات يوميًا سنخرج من الأزمة الاقتصادية»

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الحل الوحيد من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية هو العمل والإنتاج.

وأضاف الحسيني خلال تقديم برنامج «التاسعة» المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أن متوسط الإنتاجية في مصر قديمًا كان 23 دقيقة في اليوم، أما متوسط الإنتاجية في مصر الآن تقريبًا ساعة وكسور.

وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن قلة قليلة قادرة على العمل يوميًا 6 ساعات، متابعًا: «هؤلاء أصحاب إنتاجية فائقة».

وأشار إلى أن متوسط الإنتاجية في الدول الكبرى صاحبة الاقتصاديات الضخمة يتراوح من 50 إلى 66% من الـ6 ساعات أي 3 أو 4 ساعات تقريبًا.

وتابع: «هذا يعني أننا في مصر نحتاج نشتغل 4 أضعاف اللي بنشتغله حاليًا، نحتاج أن نعمل من 3 إلى 4 ساعات يوميًا لكي نخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية». 

واستكمل: «أنا مقدر جدًا ارتفاع أسعار السلع، لكن هناك أمر مهم جدًا هل أنت فعلت ما عليك أم لا؟».

الإعلامي يوسف الحسيني يوسف الحسيني الأزمة الاقتصادية العالمية التاسعة برنامج التاسعة

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