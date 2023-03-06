الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

طارق فهمى: القيادة المصرية تتمتع باحترام وتقدير كافة الجهات العراقية

طارق فهمي
طارق فهمي

أكد المحلل السياسي، وأستاذ العلاقات الدولية طارق فهمي، على أهمية زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى مصر، من حيث دلالة التوقيت، ولاسيما أنها زيارته الأولى لاستكمال الاتفاقيات التي وقعها سابقًا رئيس الحكومة السابقة الدكتور مصطفى الكاظمي مع مصر.

وقال "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "كان هناك 16 اتفاقًا بين القاهرة وبغداد، تدور حول  دور مصر في إعادة الإعمار، والمساعدة على التدريب في إقامة المشروعات الخاصة، والربط الكهربائي، والنقل اللوجستي، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعاون الثلاثي مع الأردن ومصر، إضافة إلى مناقشة قضية الإرهاب ودعم مصر للداخل العراقي.

أهمية زيارة رئيس الحكومة العراقية لمصر

وأضاف "فهمي"، أن أهمية الزيارة تنطلق أيضًا من كونها ترجمة لرغبة "السوداني" وتوجهاته ناحية العالم العربي، قائلًا: "وكون مصر شاركت في أكثر من قمة بخصوص العراق، فكان لها أهمية كبيرة بالنسبة للعراق في الوقت الحالي".

الملفات الإقليمية على طاولة القمة

كما أشار "فهمي" إلى طرح الكثير من الملفات الإقليمية خلال لقاء السوداني والسيسي، من بينها العلاقات العراقية الأردنية المصرية، ودورها في مواجهة التجاذبات السياسية الداخلية.

وتابع: "أيضًا، مصر لها دور مهم ومحوري في العراق، ينطلق من كونها لها مصداقية في الحديث مع جميع القوى والأطراف العراقية، ومن هذا المنطلق يبنى تقدير العراقيين للقيادة المصرية وأهمية وجودها على السياسية للعراق".

وأردف "فهمي": "ومن هنا نجد تأكيد الرئيس السيسي على دعم العراق بكل الصور الممكنة، في مواجهة عمليات الإرهاب والتطرف، ومساعدتها في إعادة تموضعها في نطاقها الإقليمي العربي".

المحلل السياسى طارق فهمي الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الاتفاقيات مصطفي الكاظمي مصر

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