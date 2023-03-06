«الوثائقية».. «الريحانى» جسد تجربته المتوترة مع المرأة والدنيا بـ«أحمر شفايف» و«لعبة الست»

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن فيلم "سلامة في خير"، أول فيلم يحقق نجاحًا كبيرًا للفنان نجيب الريحاني وكان أول فيلم يخرجه له مخرج مصري وهو نيازي مصطفى، وأفلامه السابقة كانت لمخرجين أجانب.

بعد نجاح “سلامة في خير” الريحاني بدأ يرى الجانب الجيد بالسينما

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي "الريحاني"، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، أن الريحاني بدأ يرى في السينما الجانب الجيد، وأن نيازي مخرج شاب وفاهم لعمله ومتواضع ومستعد للتعاون وأن يصحح ويسمع كلام السيناريست والممثل، مشيرًا إلى أن أحمد سالم كان صاحب فكرة الفيلم.

وقال الناقد الفني أحمد سعد، إن فيلم "سي عمر"، كان الفيلم الثاني للقاء نجيب الريحاني مع نيازي مصطفى، وهنا نجد أن للفيلم الشخصيات مختلفة تمامًا عن أفلامه السابقة، كقصة وأداء وممثل يقف أمام الكاميرا ومتمكن في الحركة والكلمة والأداء بشكل كبير جدًا.

وقدم نجيب الريحاني إحساسه الحقيقي في فيلمي "أحمر شفايف" و"لعبة لست"، تجاه الدنيا التي أذاقته كؤوس المرار وجسد تجربته المتوترة مع المرأة "بديعة مصابني"، و"لوسي دي فرناي" وكل النسوة اللاتي بادلنه الود والخذلان.