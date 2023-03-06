الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الوثائقية».. «الريحانى» جسد تجربته المتوترة مع المرأة والدنيا بـ«أحمر شفايف» و«لعبة الست»

نجيب الريحاني
نجيب الريحاني

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن فيلم "سلامة في خير"، أول فيلم يحقق نجاحًا كبيرًا للفنان نجيب الريحاني وكان أول فيلم يخرجه له مخرج مصري وهو نيازي مصطفى، وأفلامه السابقة كانت لمخرجين أجانب.

بعد نجاح “سلامة في خير” الريحاني بدأ يرى الجانب الجيد بالسينما

 وأضاف خلال الفيلم الوثائقي "الريحاني"، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، أن الريحاني بدأ يرى في السينما الجانب الجيد، وأن نيازي مخرج شاب وفاهم لعمله ومتواضع ومستعد للتعاون وأن يصحح ويسمع كلام السيناريست والممثل، مشيرًا إلى أن أحمد سالم كان صاحب فكرة الفيلم.

وقال الناقد الفني أحمد سعد، إن فيلم "سي عمر"، كان الفيلم الثاني للقاء نجيب الريحاني مع نيازي مصطفى، وهنا نجد أن للفيلم الشخصيات مختلفة تمامًا عن أفلامه السابقة، كقصة وأداء وممثل يقف أمام الكاميرا ومتمكن في الحركة والكلمة والأداء بشكل كبير جدًا. 

وقدم نجيب الريحاني إحساسه الحقيقي في  فيلمي "أحمر شفايف" و"لعبة لست"، تجاه الدنيا التي أذاقته كؤوس المرار وجسد تجربته المتوترة مع المرأة "بديعة مصابني"، و"لوسي دي فرناي" وكل النسوة اللاتي بادلنه الود والخذلان. 

نجيب الريحاني أحمر شفايف لعبة لست جسد تجربته تجربته المتوترة المرأة السينما

مواد متعلقة

«الوثائقية».. أزمة أجبرت نجيب الريحاني على المشاركة في السينما

«الوثائقية».. كواليس هجوم نجيب الريحانى على السينما: «وكالة من غير بواب»

بث مباشر فيلم نجيب الريحانى الجزء الثانى على قناة «الوثائقية»

«الوثائقية».. تفاصيل صدام سيد درويش مع نجيب الريحانى بأول لقاء بينهما

«الوثائقية»: توتر بين نجيب الريحانى وعلى الكسار.. كيف اشتبك عملاقا المسرح بالروايات؟

«الوثائقية» تعرض تسجيلًا نادرًا لبديع خيرى يتحدث عن لقائه الأول نجيب الريحانى

«الوثائقية».. بعد نجاح عرض «حمار وحلاوة» سر اختلاف نجيب الريحاني وأمين صدقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

عميد سابق بالأزهر: بيع الآثار جريمة.. وحديث الرسول قاله بصفته رئيسا للدولة وليس تشريعًا

تايوان تطالب الصين بمواجهة حقيقة انفصالهما عن بعضهما البعض

حكم صيام النصف من شعبان.. والعد التنازلى لـ رمضان 2023

«الوثائقية».. «الريحانى» جسد تجربته المتوترة مع المرأة والدنيا بـ«أحمر شفايف» و«لعبة الست»

قذيفة مانشينى تقود روما للفوز على يوفنتوس بالدوري الإيطالي

محافظ الوادى الجديد يعقد لقاءََا جماهيريًا بمقر كنيسة العذراء فى الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»