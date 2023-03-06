الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حكم صيام النصف من شعبان.. والعد التنازلى لـ رمضان 2023

حكم صيام النصف من
حكم صيام النصف من شعبان

زاد البحث عن حكم صيام النصف من شعبان مع بداية صيام الأيام البيض للشهر من اليوم الأحد 13 شعبان والموافق ميلاديا 5 مارس.

حكم صيام النصف من شعبان

نعرض لكم في هذا التقرير حكم صيام النصف من شعبان وحكم صيام الأيام البيض والأيام المتبقية على حلول شهر  رمضان الكريم.

يأتي يوم النصف من شهر شعبان ضمن الأيام البيض للشهر والتي تكون من يوم 13 و14 و 15 في كل شهر هجري وذكر العديد من الأحاديث أهمية صيامها.

ومن هذه الأحاديث ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل النوم».

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله”.

وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة". رواه الترمذي ( 761 ) والنسائي ( 2424 )

وعن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

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وعن صيام يوم النصف من شعبان ذكر فيه عن العلماء أنه  يسن على أنه من الأيام البيض الثلاثة، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، لا على أنه يوم النصف من شعبان.

وذكر عن فضل ليلة النصف من شعبان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه" ورواه الطبراني، وحسنه الألباني- رحمه الله- في صحيح الجامع برقم 771.

موعد شهر رمضان 2023

ومع انتصاف شهر شعبان يبدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم والذي يحين موعده فلكيًا يوم الخميس 23 مارس 2023 ويؤكد هذا الموعد دار الإفتاء المصرية برؤية هلال الشهر الكريم.

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