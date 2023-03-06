محلل عراقى: مصر تعمل على إعادة هندسة الشرق الأوسط بعد الفوضى التى أنتجتها دول كبرى

قال المحلل السياسي العراقي الدكتور مصلح السعدون، إن زيارة رئيس الحكومة العراقية الحالية الدكتور محمد شياع السوداني لمصر، هي الأولى له، ولكنها التاسعة لرؤساء حكومة العراق، منذ عام 2003، مع بداية الاحتلال الامريكي للعراق.

وأضاف السعدون في تصريحات للدستور:" الزيارة تعد استكمالا للاتفاقات المبرمة ما بين الحكومة العراقية السابقة والحكومة المصرية الحالية، وما تضمنت من اتفاقيات استراتيجية مهمة بين البلدين خدمة لشعوبهما، ومن أهمها مد أنبوب لنقل النفط العراقي من البصرة جنوب العراق إلى مصر، والربط الكهربائي بين مصر والعراق، ولما لهذا المشروع من أهمية للشعب العراقي".

أهمية زيارة السوداني إلى القاهرة بالنسبة لبغداد

واضاف المحلل العراقي، إن هذه الاتفاقيات لديها أهمية كبرى، في ظل نقص إنتاج الكهرباء في العراق، مشيراً إلى تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله السوداني، على دعم مصر الثابت لاستقرار وأمن العراق، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

أردف:" أن مصر تعمل على إعادة هندسة الشرق الأوسط بعد الفوضى التي أنتجتها الدول الكبرى في المنطقة وسياسة المحاور وما خلفتها من فوضى لا سيما وأن مصر لم تنجر إليها، عبر إصرارها على موقف الحياد والسياسة الهادئة".

التكامل الاقتصادي الثلاثي بين العراق ومصر والأردن

كما أشار السعدون، إلى تناول القمة الثنائية بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة العراقي، التكامل الاقتصادي الثلاثي العراق مصر الأردن، مضيفاً" كما تعهد السوداني بالانفتاح على كافة الأصعدة بين العراق ومصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل المصافي وإعمار المدن وتفعيل اللجان المشتركة ورفعها الى مستوى التمثيل" .