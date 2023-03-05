إخماد حريق التهم محتويات عيادة طبيب أسنان بزفتى

أنقذت العناية الألهية سكان عقار قديم بأول شارع سكة سندبسط، دائرة قسم شرطة مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، من امتداد ألسنة اللهب إليهم حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق هائل إندلع بعيادة طبيب أسنان، بعد أن أتت النيران علي محتويات العيادة بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية، ووسط ذعر بين سكان العقار وأهالي المنطقة، بسبب قوة النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمركز زفتي، التابع لمديرية أمن الغربية، وبالفحص تبين أن الحريق شب في عيادة الدكتور سعد محمد بدر، طبيب أسنان بالطابق الأرضي بأحد العمارات السكنية بأول شارع سكة ستدبسط، وتم السيطرة عليه، وتبين أن ماس كهربائي وراء حدوثه.



وحسب شهود عيان فإن أدخنة كثيفة قد تصاعدت في البداية، بعدها شاهد الجميع ألسنة اللهب تخرج من العيادة التي تقع بالطابق الأرضي بعقار مأهول بالسكان أغلبهم من أصحاب الإيجارات القديمة والذين سارعوا بالاتصال بالحماية المدنية والتي هرعت علي الفر ونجحت في السيطرة علي الحريق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق وإتخاذ ما تراه مناسبًا نحو الواقعة التي بدورها طالبت بتحريات المباحث حول الواقعة، وإنتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حدوث الحريق.

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