المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي تخلص من الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي تخلص من الاعتماد على إمدادات الغاز والنفط من روسيا.

جاءت تصريحات فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن اعتماد أوروبا على إمدادات النفط والغاز الروسية أصبح من الماضي، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وقالت دير لاين "خفضت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة 80% في ثمانية أشهر، وتمكنا معا من تعويض ذلك من خلال العمل الجاد وبالطبع، ساعدنا الأصدقاء مثل الولايات المتحدة والنرويج، والذين دعمونا بتوريد الغاز المسال والأنابيب ".

وبحسب فون دير لاين، يزعم أن موسكو سعت إلى تدمير تماسك الاتحاد الأوروبي من خلال تقليل إمدادات الطاقة إلى دول المجتمع، لكن حدث العكس.