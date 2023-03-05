من يسكن البيت الأبيض.. سيناريوهات الانتخابات الأمريكية فى ظل تدهور صحة بايدن

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية في تقرير لها، إن الديمقراطيين في بالتيمور يحتشدون خلف الرئيس جو بايدن ويدعمون ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وسط إشادة بتشريعاته الأخيرة في الكونجرس.

يأتى هذا الدعم بالتزامن مع تدهور الوضع الصحي للرئيس الأمريكي عقب إزالة ورم سرطاني اثر على حركته.

وأكد د.كيفن سي أوكونور، طبيب الرئيس بايدن منذ فترة طويلة، إزالة ورم سرطاني صغير، وتبين من تحليل العينة الخاصة ببايدن أنه كانت لسرطان الخلايا القاعدة، وهو من أنواع السرطان الشائعة للغاية وغير العدوانية من سرطان الجلد.

فما هى سيناريوهات الانتخابات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، ومن سيكون ساكن البيت الأبيض الجديد؟

فى السياق، قال مهدى عفيفي المحلل السياسي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، هناك حديث يدور فى الفترة الحالية لإيجاد بديل للانتخابات المقبلة 2024 من الحزب الديمقراطي، وتلك التصريحات ليست جديدة لكن بسبب تدهور الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، هناك تكهنات كثيرة وهناك مرشحين كثيرين على رأسهم كومو حاكم ولاية نيويورك، بجانب شخصيات أخرى.

أضاف مهدى لـ"الدستور"، أنه فى حدوث أى طوارئ للرئيس ستتولى نائبة الرئيس كاميلا هاريس المنصب لحين انتخاب رئيس اخر.

عفيفى: الحزب الجمهورى لن يقف وراء ترامب فى حال ترشحه

وأوضح عفيفي أنه فى كل انتخابات رئاسية يكون هناك مرشحين من كلا الحزبين والرئيس الموجود فى البيت الابيض يقوم بترشيح شخص من حزبه فى المرة الثانية، أما الحزب الجمهوري فلديهم مجموعة من المرشحين أبرز حاكم ولاية فلوريدا ديستانس، بجانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذى يحاول الترشح مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحزب لن يقف وراء ترامب، وخاصة أن هناك مرشحين اخرين مثل مايك بنس نائب ترامب السابق.