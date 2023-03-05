مايا مرسى: نجاح مبادرة «دوى» ارتبط بتوجيهات السيدة انتصار السيسى

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للسيدة الأولي انتصار السيسي، على دعمها الدائم للمرأة المصرية.

وقالت خلال كلمتها في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، إنه تم إطلاق مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات، تحت رعاية وتوجيهات السيدة انتصار السيسي، والتي ساهمت بشكل رئيس في نجاح المبادرة.

وكرمت السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح»، عددًا من النماذج المصرية المُلهمة.