الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحت رعاية انتصار السيسى.. إطلاق «دوى» للفتيان بعد نجاحها مع الفتيات

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب أن نؤهل الفتاة قبل زواجها حتى تدرك معنى الزواج ومسئولياته وكيف تتعامل مع زوجها وطفلها ومنزلها.

الرائدات هم همزة الوصل معنا

وأضافت السيدة انتصار السيسي خلال احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار “المرأة المصرية.. أيقونة النجاح”، أن "الرائدة هي همزة الوصل لأننا لا نستطيع اللقاء بكل السيدات ففكرنا أن يكون لكل قرية رائدات نلتقي بهن ونرى مشاكلهن ونسمعها ونعمل على حلها".

من جانبها، قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مبادرتي "نورة، ودوي" لتمكين فتيات مصر تم إطلاقهما برعاية السيدة انتصار السيسي ومتابعتها الدقيقة الدائمة لهذا الإطار الوطني العام الذي يأتي في إطار أهم مشروع تشهده مصر في تاريخها وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي هذا السياق تم إطلاق مبادرة "دوي" للفتيان بعد نجاحها مع الفتيات.

السيدة انتصار السيسي مبادرة دوى للفتيان مبادرتي نورة ودوي الرائدات احتفالات اليوم العالمي للمرأة

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