قناة السويس تنجح فى تعويم السفينة الجانحة MSC ISTANBUL

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح تعويم سفينة الحاويات MSC ISTANBUL واستئناف عبورها في القناة مرة أخرى.

وقال رئيس الهيئة إنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كلًا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن والقاطرات مساعد ١ ومساعد ٢ والقاطرة مساعد ٥، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة ١ للمشاركة في أعمال التعويم.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى الشرقية.

وأكد ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.