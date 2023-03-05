طقس الفيوم.. رمال وأتربة وعواصف وجو بارد (صور)

شهدت محافظة الفيوم، الأحد، تغيرًا في حالة الطقس ورمال وأتربة وعواصف على جميع أنحاء المحافظة، وشهد الطقس تغير كامل في الأحوال الجوية منذ دقائق.

وعقد د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة جاهزية القطاعات استعداداً لفصل الشتاء وما يصاحبه من طوارئ، للعمل على وضع آليات محددة للتعامل مع ظروف الطقس السيئ حال حدوثها خلال الفترة القادمة.

وتنفيذاً لتوجيهات د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والنقل العام، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والغاز الطبيعي، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

حيث تفقد ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، عدداً من محطات الوقود بالمركز، للاطمئنان على حركة تموين السيارات بعد تحريك أسعار البنزين.

كما ترأس مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، حملة للمرور على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، ولم يتم رصد أي شكوى من المواطنين.

كما ترأس سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، عدة حملات للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة مدى التزام السائقين بقرار السيد المحافظ، بشأن عدم تطبيق أي زيادة في تعريفة المواصلات، حيث شملت الحملة خطوط أبشواي، وطبهار، وجردو، وطامية، ودمو، وتلات، والعجميين، وسنهور، وسنورس، كما تم مراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة.