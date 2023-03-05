برشلونة يتقدم على فالنسيا بهدف رافينيا فى الدورى الإسبانى

تقدم فريق برشلونة على ضيفه فالنسيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”.

وجاء هدف المباراة الوحيد حتى الآن عن طريق المهاجم البرازيلي رافينيا، في الدقيقة 15 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها سيرجيو بوسكيتس من اليسار، ليستغل مُسجل الهدف تقدم حارس فالنسيا، ويُسقطها من فوقه، مانحًا الفريق الكتالوني التقدم.

ويقود هجوم البارسا في لقاء اليوم أنسو فاتي ويجاوره رافينيا وفيران توريس، بينما يبدأ سيرجيو روبرتو في وسط الملعب بجوار سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونج.

تشكيل برشلونة.. فاتي وفيران يقودان الهجوم أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراخو، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: روبرتو، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: توريس، فاتي، رافينيا.

غياب جافي وليفاندوفسكي عن مباراة برشلونة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

واستعاد تشافي خدمات مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن، بينما يغيب كل من: روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبلي؛ بسبب الإصابة.

كذلك يغيب جافي عن المباراة المرتقبة أمام فالنسيا في الليجا؛ بسبب الإيقاف، بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام ريال مدريد، يوم الخميس الماضي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا على غريمه ريال مدريد بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه، في مباراة ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة، حاليًا، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

وكان فريق برشلونة قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام ألميريا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.