السعودية تسمح لشركات محاماة أجنبية بمزاولة المهنة داخل أراضيها

سمحت المملكة العربية السعودية لشركات محاماة أجنبية لمزاولة المهنة داخل المملكة.

وسلّم وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، وزير الاستثمار السعودي بالمملكة خالد الفالح، الأحد، شركات محاماة أجنبية تراخيصها، لمزاولة المهنة في السعودية.

وجاء هذا ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المقام في العاصمة الرياض تحت شعار نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

كان من بين الشركات التى حصلت على تراخيص شركة هيربيرت سميث فريهيلز، شركة ليثم آند واتكنز، شركة كليفورد تشانس، حيث أن هذه التراخيص المصدرة تعد الأولى لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.

وأقر وزير العدل السعودي اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.