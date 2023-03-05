رئيس جامعة المنيا يكرم فريق كورال الجامعة المشارك فى زيارة الرئيس «صور»

كرّم د.عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فريق كورال الجامعة الذي شارك بقيادة الدكتور أحمد يحيى، الأستاذ المساعد بقسم التربية الموسيقية، في تقديم عرض كورال شمل أغاني دينية ووطنية متنوعة، خلال زيارة الرئيس السيسي لمحافظة المنيا يوم الثاني من مارس 2023؛ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اكتملت بنسبة 100% بقرية المعصرة مركز ملوى، وما تم إنجازه من تنمية بالمحافظة في جميع المجالات.

وأثنى رئيس الجامعة على المجهود الكبير الذي بُذل من فريق الكورال، ومن مدربهم الدكتور أحمد يحيى لتمثيل الجامعة بهذه الصورة المُشرفة، والتي لاقت التقدير من جميع الحضور، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأنشطة الفنية التي ترتقي بالذوق العام، وتشجع على الانتماء للأوطان، مؤكدًا للطلاب أن الجامعة لن تبخل في تقديم كامل دعمها بما ينهض بالجامعة وبمنتسبيها.

وعبر عصام فرحات عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس السيسي للمنيا واهتمامه بصعيد مصر الذي الدعم والاهتمام غير المسبوق منه وبالإنجازات التي تحققت في قرى محافظة المنيا ضمن مشروعات حياة كريمة التي جابت محافظات مصر بأكملها، وكان لمحافظة المنيا وصعيد مصر النصيب الأكبر منها، إضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية ما بين كباري ومحاور ورصف طرق.