الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة تسترد مستحقات 74 عاملًا مصريًا غادروا الأردن نهائيًا

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن استكمالا لما تم تحويله سابقا، عملية تحويل القائمة الـ116 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 74 عاملاً مصرياً لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

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تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا الاستحقاق، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة الفيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

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وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان قد وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، 9 مكاتب تحمي وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري، بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، ومساندتها في كافة حقوقها المشروعة.

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