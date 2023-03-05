الأحد 05 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «الشيوخ» يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعيان الأردنى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر والتي تستغرق 5 أيام.

ورحّب رئيس مجلس الشيوخ بضيفه الكبير، مؤكدًا تقديره واعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والأردن، مشيدًا بما تشهده هذه العلاقة من خصوصية ومتانة وقوة على مستوى القيادة السياسية في البلدين وهو ما ينعكس على تحقيق التوافق في الرؤى بمختلف الملفات الإقليمية والدولية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ على أهمية العمل المستمر لتطوير ودفع هذه العلاقة لمستويات أعلى وآفاق أوسع على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والأردني.

من جهته، عبّر رئيس مجلس الأعيان الأردني عن سعادته بزيارته إلى مصر، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين قيادةً وشعبًا، معربًا عن أمله في أن تظل العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشيوخ والأعيان رافدًَا مهمًا من روافد الترابط بين مصر والأردن على كل المستويات.

وأشاد "الفايز" بالمواقف المصرية الداعمة دائمًا للقضايا العربية في مختلف المحافل، مشددًا على أن هذا هو الدور المصري الثابت والراسخ عبر التاريخ.

وأثنى رئيس "الأعيان الأردني" على ما تشهده مصر من تطور وإنجازات في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن أمنياته للشعب المصري بمزيد من الاستقرار والازدهار.

وفي نهاية اللقاء، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لتحقيق مزيد من التعاون البرلماني بين المجلسين وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا.

وحضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، النائبة فيبي فوزي، وكيلا المجلس؛ المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، النائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والسفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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وائل لطفي

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