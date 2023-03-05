الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية في الجولان

الجولان
الجولان

استنكرت وزارة الخارجية السورية الممارسات العدوانية الإسرائيلية المستمرة ضد المواطنين في الجولان السوري المحتل.

وأكدت أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأنها تعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة.

وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، اليوم، :"سورية تعبر عن اعتزازها بما يقوم به مواطنوها في الجولان السوري المحتل من وقفات مشرفة ضد سياسات الاستيطان والاستعمار الإسرائيلية والتي تمثلت مؤخرًا في مشروعها الهادف إلى سرقة الأرض وإقامة التوربينات الهوائية عيلها".

إسرائيل تستولي على أراضي زراعية في الجولان 

وأشارت إلى أن إسرائيل يحاول تكريس احتلالها وتهجير أهالي الجولان السوري المحتل وتمرير مخططاتها الاستيطانية بمشروع توسعي يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 6 آلاف دونم من أراضي الجولان الزراعية التي رواها الأهالي خلال عقود طويلة بعرقهم، وقدموا التضحيات دفاعًا عنها.

وشددت على أن هذه الممارسات تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأضافت: "سوريا إذ تستنكر هذه الممارسات العدوانية المستمرة ضد أهلنا في الجولان تؤكد أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة، باعتباره حقاً لا يسقط بالتقادم، كما ستواصل سورية دعم مواطنيها الجولانيين في نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياساته".

إسرائيل الخارجية السورية الجولان التوربينات الامم المتحدة مجلس الأمن

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