الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سر غياب شيكابالا عن الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق عن المشاركة في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن استبعاد شيكابالا جاء بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بسبب غياب شيكا عن أول مران بعد العودة من تونس وخوض مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن فيريرا يضع نظام ثابت في الفريق وتطبيق سياسة العدالة بين الجميع في اختياراته.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز تدريبات تأهيلية، على هامش مران الأبيض أمس السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

واكتفى لاعبو الفريق الذي خاضوا مباراة بيراميدز  مساء الأمس بخوض بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، خوفا من تعرضهم للإرهاق.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية أمس السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سر غياب شيكابالا عن مباراة بيراميدز الزمالك وبيراميدز الدورى المصرى عيد ميلاد شيكابالا ال37 البرتغالي جوسفالدو فيريرا

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