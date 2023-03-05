«القوى العاملة»: ملتقى توظيف فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى بالدقهلية

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن تنظيم ملتقى التوظيف الأول من نوعه للشباب الخريجين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع جامعة المنصورة ونقابة المهندسين بالدقهلية، ويستهدف الملتقى شباب خريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، حيث شاركت فيه ٦٥ شركة من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، التي عرضت أكثر من ١٢٠٠ فرصة عمل في جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التى يتطلبها سوق العمل الداخلية والخارجية.

وأوضح ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية في تقريره، أن المديرية شاركت في تنظيم ملتقى التوظيف بالتعاون مع جامعة المنصورة إيمانًا بدور الجامعة في تقديم حلول علمية وعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع.

وتوافد على الملتقى منذ الصباح مئات الشباب من كل محافظات الجمهورية للاطلاع على ما تقدمه هذه الشركات من فرص عمل مميزة لهذه الفئة من الشباب، وكذا للاطلاع على أحدث التقنيات في مجال عمل هذه الشركات، والتي قامت بدورها بتقديم عروض إلكترونية عن أنشطتها المختلفة ونظام العمل بها والأجهزة التي تستخدمها في مجال عملها والتي تمثل أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال من تكنولوجيا التواصل والتسويق الإلكتروني لكل السلع والخدمات.

وأضاف مدير المديرية، أن الشركات المشاركة قدمت بالإضافة إلى فرص العمل العديد من فرص التدريب والمتاحة على المهن المطلوبة والمعروضة بالملتقى والتي يطلق عليها مهن المستقبل، وتم الاتفاق من خلال المديرية مع هذه الشركات أن يكون هذا التدريب بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب للاستفادة من خبرة الطرفين في هذا المجال.

ملتقى توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

ملتقى توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

ملتقى توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

ملتقى توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

ملتقى توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي