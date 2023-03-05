الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة تستعرض قصص نجاح لشباب تخرجوا من مركز التدريب المهني بقنا

القوى العاملة
القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، بشأن استعراض قصص نجاح خريجي التدريب المهني بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية داخل المحافظة على مهن المساحة ولحام الكهرباء، وذلك بعد بدء عملهم الخاص داخل الشركات العاملة في المحافظة، والاستفادة من البرامج التدريبية الحاصلين عليها داخل مراكز التدريب المهني.

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وذلك تنفيذا ً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمتابعة خريجي التدريب المهني من الشباب بعد انتهاء برامج التدريب المهني التي يحصلون عليها من مراكز التدريب او الوحدات المتنقلة للتأكد من حصولهم على فرص عمل أو بدء مشروعات صغيرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا في تقريره للوزارة، أنه تم متابعة خريجي التدريب المهني من الشباب بعد انتهاء برامج التدريب المهني التي حصلوا عليها بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مهنتي المساحة ولحام الكهرباء، وأسفرت نتيجة المتابعة عن حصول المتدرب محمد أحمد علي حزين أحد خريجي مركز التدريب المهني بقفط على فرص  عمل  بمهنة  ( مساح عام )  بشركة الرضا للمقاولات العامة، والمتدرب طه جمال حسين مصطفى أحد خريجي مركز التدريب المهني بدأ عمله الخاص بمهنة (لحام كهرباء) بشركة جابر للمقاولات العمومية، والمتدرب محمد السيد هلالي السمان بدأ عمله الخاص بمهنة (مساح عام)  بشركة ليدرز بسوهاج، والمتدرب علي بغدادي عادل إبراهيم والذي بدأ عمله  بمهنة  (لحام كهرباء)  مصنع أر تي فينتشر في المنطقه الصناعيه بكلاحين قفط.

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وأضاف مدير المديرية، أن المديرية تتابع عن كثب خريجى التدريب المهنى وذلك للتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة في مصانع وشركات القطاع الخاص سواء وفرتها المديرية لهم بعد انتهاء التدريب أو حصلوا عليها بجهودهم ، حتى يصبحوا عناصر فعالة في المجتمع ويصبح لها مصدر رزق تكتسب منه مما تعلمته في التدريب المجاني بالمركز التابع للمديرية.

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وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا قصص نجاح خريجي التدريب المهني المساحة لحام الكهرباء

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