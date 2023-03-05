الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دمياط ضمن 3 محافظات في مشروع التحكم الآلي لتوزيع الكهرباء

محافظ دمياط
محافظ دمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة جاءت ضمن 3 محافظات تم اختيارها لتنفيذ مشروع التحكم الآلي لشبكات توزيع الكهرباء والذي يُعد مشروعًا قوميًا يأتي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تشمل محافظات: "القاهرة، الإسكندرية، دمياط".

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن المشروع يتضمن مراقبة عدد ١٠ محطات محولات كهرباء وعدد ٤٢ لوحة توزيع كهرباء وكذا عدد ٢٦٠٠ كشك بالمحول وأيضًا ١٧٥ ألف عداد ذكي "smart"، هذا إلى جانب برج هوائي للاتصالات.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية هذا المشروع لتحسين كفاءة الشبكات والجودة المقدمة للكهرباء، كما أنه يسهم بشكل كبير في تقليل زمن الأعطال ونقل التغذية الكهربية على المصادر البديلة في حال حدوث أعطال، هذا إلى جانب ما يقدمه للمواطن من إتاحة التحكم في الأحمال المستخدمة من خلال استخدام تطبيق بين العداد الذكي والهاتف المحمول مما يسهم في ترشيد استهلاكه.

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