الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفاصيل اجتماع اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا لكرة اليد

محمد الغزاوي
محمد الغزاوي

اجتمعت اليوم اللجنة العليا المنظمة لبطولتي السوبر الإفريقي «رجال وسيدات»، وبطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، والتي من المقرر أن تقام في ضيافة النادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة، في حضور خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ورؤساء اللجان الفرعية، للبدء في وضع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولتين وخروجهما بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته.

خلال الاجتماع ناقشت اللجنة العديد من الملفات، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة السوبر إلى القاهرة يوم 5 مايو، على أن تقام البطولة يومي 6 و7 من نفس الشهر، وتكون مغادرة الفرق يوم 8 مايو. 

وحدد الاتحاد الإفريقي أيضًا موعد وصول الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس بداية من 7 مايو، على أن يكون افتتاح البطولة يوم 9 من نفس الشهر، وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو، وتكون مغادرة الفرق المشاركة في اليوم التالي 19 مايو.

وأكد محمد الغزاوي أن هناك اجتماعات تتم بصفة دورية للجنة العليا؛ من أجل مناقشة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالبطولتين والترتيب لاستقبال الوفود المشاركة وما يتعلق بشئون الإقامة والتنقلات وبرامج التدريبات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية؛ من أجل توفير الراحة لكافة الفرق المشاركة، ويكون التنظيم على درجة عالية كما هي العادة في البطولات السابقة.

وأشار الغزاوي إلى أنه تمت مناقشة العديد من الأفكار الجديدة التي سوف تسهم في نجاح البطولتين، والتي من المتوقع لهما أن يشهدا منافسات قوية.

 وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد اختار في اجتماعه محمد الغزاوي عضو المجلس الأحمر لرئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولتي السوبر الإفريقي رحال وسيدات لاسيما بعد اختيار طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا والكاميرون.

بطولة افريقيا السوبر الأفريقي رجال يد الأهلي سيدات يد الأهلي محمد الغزاوي مجلس إدارة الأهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

وزير التموين: انطلاق معرض «أهلًا رمضان» الرئيسى خلال أيام

وزير التموين: تسجيل ملكية 143 ألف علامة تجارية دوليًا

انتظام العمل داخل مستشفى المحلة العام بعد عودة التيار الكهربائى

الكشف على 47 ألف طالب بأولى مراحل مبادرة «لمصر.. نبنى أجيال»

وزير التعليم العالي يستعرض دور البحث العلمي في دعم الابتكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل