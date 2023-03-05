نقيب المهندسين: تشكيل لجنة للتحقيق فى أحداث النقابة الفرعية بكفرالشيخ

أصدر المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت أمس السبت في النقابة الفرعية بكفرالشيخ.

وشهدت النقابة الفرعية أمس مشادة بين أحد المهندسين وأمين النقابة الفرعية تطور إلى تحرير محاضر متبادلة وحبس الاثنين، فيما نجحت جهود نقيب المهندسين في الإفراج عن المهندس مساء أمس.

ونص القرار:

قرار رقم (3)

بعد الاطلاع

-القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

-النظام الداخلي الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 .

-اللائحة المالية والإدارية للنقابة.

-وإيماءً إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت بنقابة المهندسين الفرعية بكفرالشيخ يوم السبت الموافق 04/03/2023.

-وعلى موافقتنا ولصالح النقابة.

تقرر

مادة أولى: تشكيل لجنة برئاسة وكيل أول النقابة السيد الدكتور المهندس/ حسام الدين رزق وعضوية كل من:

السيد المهندس/ جمال المهدي - عضو مجلس النقابة.

السيد الدكتور المهندس/ تامر سامي - رئيس النقابة الفرعية بالشرقية.

وذلك للتحقيق في كافة الوقائع مع مجلس نقابة كفرالشيخ وتقديم تقريرها في غضون 10 أيام من تاريخه.

مادة ثانية: الإلغاء الفوري لكافة التفويضات والتوكيلات الصادرة إلى الأستاذ / سامي العشري – المحامي.

مادة ثالثة: وقف السيد/ يوسف القصاص - مدير عام النقابة، والسيد/ محمد فتحي - الموظف بالنقابة عن العمل لحين إنهاء التحقيق.

مادة رابعة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.