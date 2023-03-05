بالمجان.. «الصحة»: تقديم خدمات طب الأسنان لـ 1.2 مليون مواطن خلال يناير 2023

تحدث الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان في وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في مجال طب الأسنان، مؤكدا أن وزير الصحة والسكان وجه برفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدم في كل الوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وفي يناير جرى مناظرة 1.2 مليون حالة في كل الوحدات والمستشفيات شملت خدمات الأسنان كافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "لدينا الندوات التثقيفية والتوعوية وهي مهمة جدا، لأن إحدى محاور المبادرات الرئاسية هي الاكتشاف المبكر وبالتالي فإن التوعية تستهدف منع حدوث التهابات في اللثة أو تسوسات، وفي يناير، تم عقد 7011 ندوة".

وأوضح أن حضور الندوات بلغ 68 ألفا و809 مواطن، وكل مواطن منهم سيوعي أسرته، لافتا إلى أنه في يناير لدينا ما يقرب من 25 قافلة للأماكن الأكثر احتياجا، كما نحرص على التواجد في المناسبات، فقد تواجدنا في الكاتدرائية بالعباسية، كما شاركنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار أسبوعين وقدمنا الخدمات لأكثر من 4500 مواطن".

وأكد الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان في وزارة الصحة والسكان: "جميع الخدمات التي نقدمها في القوافل مجانية، ونحول بعض الحالات لإحدى المستشفيات أو التابعة لنا لاستكمال العلاج، وأي حالة تأتي إلينا يكون لديها كارت به كل البيانات مثل الطبيب مقدم الخدمة والخدمات التي تم الحصول عليها".