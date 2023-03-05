الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد شريف جاهز للمقاولون العرب

محمد شريف مع الجهاز
محمد شريف مع الجهاز الطبي

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية محمد شريف للتواجد ‏مع الفريق في مباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي ‏بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال طبيب الأهلي إن شريف تعرض لكدمة قوية في الحوض خلال مشاركته في مباراة ‏القطن الكاميروني التي أقيمت مساء أمس، وتحسنت حالته بشكل كبير وسيكون جاهزًا ‏للمشاركة في التدريبات غدًا.‏

وكان شريف قد سجل هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي أقيمت مساء ‏أمس على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.‏

ويختتم الأهلي غدًا استعداداته لمباراة المقاولون العرب، حيث يؤدي الفريق مرانه في الخامسة ‏مساء ويعقبه إعلان الجهاز الفني لقائمة الفريق ثم الدخول في معسكر مغلق.‏

 وكان ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعرب عن سعادته بفوز الأهلي على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام  والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ياسر: نهدي هذا الفوز لجماهير الأهلي الوفية لدعمها ومساندتها، ونعدهم بالاستمرار في السير على طريق الانتصارات، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين كان هدفهم الفوز اليوم على فريق القطن لمواصلة المنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستكمل ياسر: كل اللاعبين كان لديهم تركيز كبير لتنفيذ التعليمات وطريقة اللعب طوال الـ٩٠ دقيقة، وهو ما تحقق بفضل الله ومساندة الجمهور.

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى كل زملائه الذين شاركوا في اللقاء واستطاعوا الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار دوري المجموعات قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق صن داونز.

 

محمد شريف الاهلى المقاولون العرب الدكتور أحمد أبو عبلة السويسري مارسيل كولر القطن الكاميروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

وزير التموين: انطلاق معرض «أهلًا رمضان» الرئيسى خلال أيام

وزير التموين: تسجيل ملكية 143 ألف علامة تجارية دوليًا

انتظام العمل داخل مستشفى المحلة العام بعد عودة التيار الكهربائى

الكشف على 47 ألف طالب بأولى مراحل مبادرة «لمصر.. نبنى أجيال»

وزير التعليم العالي يستعرض دور البحث العلمي في دعم الابتكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل