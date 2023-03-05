محمد شريف جاهز للمقاولون العرب

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية محمد شريف للتواجد ‏مع الفريق في مباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي ‏بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال طبيب الأهلي إن شريف تعرض لكدمة قوية في الحوض خلال مشاركته في مباراة ‏القطن الكاميروني التي أقيمت مساء أمس، وتحسنت حالته بشكل كبير وسيكون جاهزًا ‏للمشاركة في التدريبات غدًا.‏

وكان شريف قد سجل هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي أقيمت مساء ‏أمس على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.‏

ويختتم الأهلي غدًا استعداداته لمباراة المقاولون العرب، حيث يؤدي الفريق مرانه في الخامسة ‏مساء ويعقبه إعلان الجهاز الفني لقائمة الفريق ثم الدخول في معسكر مغلق.‏

وكان ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعرب عن سعادته بفوز الأهلي على القطن الكاميروني بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ياسر: نهدي هذا الفوز لجماهير الأهلي الوفية لدعمها ومساندتها، ونعدهم بالاستمرار في السير على طريق الانتصارات، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين كان هدفهم الفوز اليوم على فريق القطن لمواصلة المنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستكمل ياسر: كل اللاعبين كان لديهم تركيز كبير لتنفيذ التعليمات وطريقة اللعب طوال الـ٩٠ دقيقة، وهو ما تحقق بفضل الله ومساندة الجمهور.

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى كل زملائه الذين شاركوا في اللقاء واستطاعوا الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار دوري المجموعات قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق صن داونز.