رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج لنشر الوسطية وخلق الوعى من خلال الفنون والثقافة

طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بنشر الوسطية وخلق الوعي من خلال الفنون والثقافة ومن هنا يكون دور وأهمية هذا الملف الحيوي، فضلًا عن أهمية دورها في الترفيه عن الشعب المصري خاصة في هذه الأوقات التي يحتاج فيها إلي ترفيه ومتعة بسعر رخيص، قائلًا: "دور الثقافة والوعي مهم في كل هذه الأمور، لكن لماذا نغفل أيضًا فكرة الترفيه عن الشعب المصري لاسيما في هذه الأوقات".

وأضاف "عبدالرازق" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب باهر غازي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري: "طالما في إيدك شيء ومنتج الناس تروح له بـ20 و50 جنيهًا".

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب باهر غازي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح لنشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كإحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان، بحضور وزيرة الثقافة.

واستعرض النائب باهر غازى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من عدد من النواب بشان استضاح سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وتابع،: كما تعد المسارح أحد أشكال الفنون الأولى التي عرفها الإنسان، وأنشأت المسارح في مصر، تلبية لحاجات اجتماعية وسياسية وأخلاقية وتعليمية للمجتمع.

وأضاف،: يوجد عدد من قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لا يقل عن 500 قصر ثقافة في مختلف المحافظات.