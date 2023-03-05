الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تطلق ورش عمل «دور الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة»

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على ترسيخ القيم والمبادىء داخل المجتمع الجامعى سواء بين الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة لدعم الهوية المصرية من أجل مجتمع متماسك يتصدى بفكر واعى للأفكار الهدامة.


جاء ذلك تعقيباً على انطلاق ورش عمل “دور الحماية الاجتماعية فى تحقيق التنمية المستدامة”، والتي تنظمها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة، وذلك بحضور الدكتورعادل عبده حسين مدير مركز التنمية المستدامة، وشوكت صابر ثابت أمين عام الجامعة ومصطفى حسن على أمين الجامعة المساعد ومحمود يونس أحمد رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية وخالد عمران أحمد مدير عام الادارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.


ومن جانبه أوضح الدكتور عادل عبده، أن التجربة المصرية تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للطبقة الوسطى وللفئات الأقل دخلاً وهذا يعد تحديا هاما للحكومة المصرية التى تعمل على تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادى وفق ما هو مخطط له لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسى ويرتبط بهذا التحدى القدرة على التخطيط وتنفيذ سياسات تقلل الأعباء التى تتحملها الطبقات الأقل دخلاً ولا تعرض الطبقة الوسطى لضغوط اقتصادية تؤدى إلى انكماشها.


وأشار  شوكت صابر، إلى أنه فى ظل التقلبات الاقتصادية التى تشهدها البلاد يظل النصيب الأكبر من نصيب المواطنين ومن هنا يأتى دور الجامعة كمؤسسة تتبنى برنامج للحماية الاجتماعية و التى تهدف إلى حماية المواطنين من اللآثار الاقتصادية الضارة مع تحقيق تنمية مستدامة.

وصرح  خالد عمران أن الورشة تستمر من الفترة 5 إلى 7 مارس الجارى.

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الإدارة المركزية للموارد البشرية الآثار الاقتصادية أعضاء هيئة التدريس الانفلات الاخلاقي التقلبات الاقتصادية الدكتور أحمد المنشاوى المجتمع المصري تحقيق التنمية المستدامة جامعة أسيوط خطة التنمية المستدامة

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