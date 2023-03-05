جهاز المنتخب يستدعى المحترفين لمباراتي مالاوي.. ورحيل يدخل اهتمامات فيتوريا

دخل عدد من اللاعبين دائرة اهتمامات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، قبل الإعلان عن قائمة مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية التي تحتضنها كوت ديفوار في يناير 2024.

ويواجه منتخب مصر نظيره مالاوي مرتين خلال الشهر الجاري الأولى بالجولة الثالثة فى التاسعة مساءًا على ستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، والثانية في الجولة الرابعة من التصفيات في الثالثة عصرًا يوم 28 من نفس الشهر فى مالاوى.

ودخل صبرى رحيل الظهير الايسر لفريق الاتحاد السكندري دائرة اهتمامات جهاز الفراعنة فى ظل ثبات مستواه خلال الفترة الماضية مع زعيم الثغر، حيث يفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين الثلاثى أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك ومحمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز وصبرى رحيل لاختيار لاعبين منهما للانضمام لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل.

كما يفاضل جهاز الفراعنة بين الثلاثى أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز وثنائى حراس الزمالك محمد عواد ومحمد صبحى لاختيار حارسين منهما إلى جوار محمد الشناوى حارس الاهلى للانضمام للمعسكر القادم.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى ترتيب المجموعة السابعة فى التصفيات الافريقية خلف المنتخب الإثيوبي الذى يحتل القمة برصيد 3 نقاط، ومالاوى صاحب المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ومنتخب غينيا صاحب المرز الثالث بنفس الرصيد ومنتخب مصر صاحب المركز الرابع بفارق الاهداف عن المنتخبات الثلاثة فى المجموعة.

وتشهد الساعات القليلة القادم قيام منتخب مصر بارسال خطابات رسمية لاستدعاء اللاعبين المحترفين، وتشهد قائمة المحترفين غياب محمد الننى لاعب وسط ارسنال الانجليزى للاصابة، فيما يشوب الغموض موقف محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى من الحضور لمعسكر الفراعنة القادم لاصابته مع فريقه أمس السبت، فيما سيتم ارسال استدعاء لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى وإمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركى، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى، وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركى، وثنائى اتحاد جدة السعودى طارق حامد وأحمد حجازى.

وتنص لوائح الاتحاد الدولى على ارسال الاستدعاء للاعبين المحترفين قبل أى تجمع رسمى بأسبوعين، حيث تنطلق الأجندة الدولية القادمة خلال الفترة من 20 وحتى 28 مارس.