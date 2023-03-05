فريقان من هندسة حلوان يفوزان في المسابقة العالمية لمؤتمر «إلكترونيات القوى والطاقة المتجددة»

فاز فريقان من كلية الهندسة بجامعة حلوان في المسابقة العالمية، التي أقيمت بمؤتمر إلكترونيات القوى والطاقة المتجددة في الأقصر بتنظيم جامعة أسوان، حيث جاءت مشاركة طلاب الجامعة، تحت رعاية رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، وعميد كلية الهندسة بحلوان الدكتور محمود المسلاوي.

وشارك طلاب هندسة حلوان بمشروع عداد مياه "OWM" الذكي، الذي يعمل كعداد المياه الميكانيكي المعتاد، لكنه يقوم بإتاحة التحكم في تدفق المياه عن بعد، من خلال تطبيق الهاتف المحمول، كما يقوم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومنع تسريب المياه، وبالتالي توفيرها وتقليل تكلفة الفواتير على المستخدمين، وفاز مشروع (OWM) بالمركز الثالث بالمؤتمر، والطلاب المشاركون في المشروع هم: نور الدين مجدي، زياد حازم، عمر عبد الرحمن، مهاب ياسر.

كما فاز فريق من الطلاب بعد مشاركتهم بمشروع عن محطة شحن سريعة للسيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية كمصدر أولي للتغذية، وذلك لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم لمجابهة مشكلة المناخ وأزمة نقص الطاقة، حيث تمثل وسائل المواصلات 38.5% من استهلاك الوقود الحيوي الذي يتسبب في الانبعاثات الكربونية الضارة، ويأتي المشروع لدعم رؤية الدولة 2030، للمشاركة الكبيرة في التنمية المستدامة، وتكون فريق الطلاب من: مصطفى عادل عواد، محمد زايد سيد أحمد، محمد حسام والى، عصمت محمود محمود، مصطفى محمد محمود.